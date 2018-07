Naar Casartelli vernoemde Jakobsen ontmoet ouders van betreurde Italiaan

Nuiten schrijft eerste Pyreneeën-rit op zijn naam

24 juli M.J.F. Nuiten was het best bij de les in de eerste Pyreneeën-rit naar Bagnèrese-de-Luchon. De Udenhouter selecteerde zes renners die mee in de kopgroep zaten en bleef daardoor Erik Van Hedel nipt voor. Tussen de Udenhouter en de Veghelnaar zaten zeven punten verschil. Max van Boxtel wist zijn gele trui in de BD Lezerstour te behouden.