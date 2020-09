Nans Peters analyseert eigen ritzege: 'Zakarin daalde als een geit’

Nans Peters boekte vorig jaar een ritzege in zijn eerste Ronde van Italië en hij luisterde vandaag ook zijn debuut in de Tour de France op met een overwinning. Met name bergaf was hij medevluchter Ilnoer Zakarin de baas in de eerste Pyreneeënrit. Peters: ,,Zakarin daalde als een geit.”

,,Het was al geweldig om een etappe te winnen in mijn eerste Giro en nu doe ik het ook in de Tour”, jubelde de 26-jarige Fransman van AG2R na afloop. ,,Ik heb tegen mezelf gezegd: waarom zou ik het ook niet in de Tour proberen? Het was een droom om te winnen en nu is die gewoon uitgekomen.”

Peters, wiens grootouders aan vaderskant uit Nederland komen, zat in de kopgroep die vrijwel direct na de start van de achtste etappe ontstond. Op de Port de Balès, de eerste van vijf beklimmingen van de buitencategorie in deze Tour, kwam Peters in gezelschap van de Rus Zakarin als eerste boven.

,,Ik wist dat Zakarin een betere klimmer is, maar ik geef nooit op”, zei de Fransman. ,,Ik zag in de afdaling van de Port de Balès dat hij daalde als een geit. Ik had er dus vertrouwen in dat ik hem op het einde kon verslaan. Ik had geen oortje in, ik kreeg dus alleen informatie over de koers door achterom te kijken. Op 2 kilometer van de streep wist ik wel dat ik zou gaan winnen.”