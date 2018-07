Nieuwe leider Vugts weet wel wat winnen is

De winnaar van de BD Lezerstour zou dit jaar heel goed wel eens uit Sint-Michielsgestel kunnen komen. Max van Boxtel is de gele trui na twee etappes kwijt, maar zijn opvolger komt ook uit het dorp in de Meierij: Hans Vugts.

Of Vugts’ selectie goed genoeg is voor de eindzege? Vugts is in ieder geval een kenner die wel vaker prijzen won met Lezerstouren. ,,In de jaren tachtig heb ik drie keer een fiets gewonnen bij wat toen nog het Nieuwsblad van het Zuiden was. Toen moest je nog de top drie van de dag invullen en dat lukte me drie keer”, vertelt Vugts. ,,Dus je kan wel zeggen dat ik niet vreemd ben van winnen”, zegt hij met een lach.

Vugts stond aan het begin van de extreem korte etappe die eindigde op de Col du Portet nog zesde in het klassement, maar vond zich na de overwinning van Nairo Quintana terug op de hoogste podiumplaats. ,,Sinds de etappe naar Roubaix ben ik gaan stijgen in het klassement. Ik weet niet precies hoeveel klassementsrenners de concurrentie heeft, maar ik heb van de top tien zelf acht klassementsrenners. Bij de eindafrekening moet blijken of het genoeg is.”

Vugts is benieuwd hoe hij de laatste etappe in Parijs zal verteren, want hij heeft nog maar vier sprinters in zijn ploeg. Zijn grootste concurrent is Max van Boxtel - ook wonend in Sint-Michielsgestel - die in het algemeen klassement vijf punten minder heeft. Wel heeft Van Boxtel nog zes sprinters in dienst.