Nuiten schrijft eerste Pyreneeën-rit op zijn naam

M.J.F. Nuiten was het best bij de les in de eerste Pyreneeën-rit naar Bagnèrese-de-Luchon. De Udenhouter selecteerde zes renners die mee in de kopgroep zaten en bleef daardoor Erik Van Hedel nipt voor. Tussen de Udenhouter en de Veghelnaar zaten zeven punten verschil. Max van Boxtel wist zijn gele trui in de BD Lezerstour te behouden.

Nuiten had snel door dat hij deze editie van de BD Lezerstour geen rol van betekenis zou spelen in het algemeen klassement, maar een etappezege is nooit ver weg. Met Julian Alaphilippe, Adam Yates, Bauke Mollema, Domenico Pozzovivo, Warren Barguil en Guillaume Martin selecteerde Nuiten zes renners die op meerdere fronten mee strijden in de Tour de France en in de zestiende etappe in de vlucht van de dag zaten.

Nu er een streep is getrokken door de klassementen van Yates en Mollema kunnen de twee proberen een etappe te pakken. Dat lukte in deze Tour nog niet, maar in de BD Lezerstour is het tweetal goud waard. Punten levert Mollema niet alleen op voor zijn plaats in de etappe, maar ook vanwege zijn plek in de strijd om de bolletjestrui. De Groninger staat vierde in het bergklassement. In de strijd om de gele trui staat Nuiten 924ste op 748 punten van Max van Boxtel.

De Veghelnaar mag ook in de zeventiende etappe van start in de gele trui, nadat hij die voor de rustdag had veroverd ten koste van Wim van Dijk uit Eerde. Nummer twee in het klassement, Teun Driessen uit Tilburg, liep wel acht punten in op Van Dijk. Het verschil tussen de twee bedraagt nu nog acht punten.