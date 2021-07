Op sandalen de bergen over: EF-renner Morton voltooit na 5.500 km alternatieve Tour

Helemaal in zijn eentjePetje af. Helemaal in zijn eentje, óp sandalen en na een tocht van 5.510 kilometer arriveerde Lachlan Morton (29) vanochtend op de Champs-Élysées. De Australiër werkte zijn alternatieve Tour de France met glans af. Een eerbetoon aan de beginjaren, al helpt Morton er ook duizenden gezinnen mee.

Champagne op de Champs-Élysées, nu al. Lachlan Morton heeft met succes zijn alternatieve Tour de France afgerond. De 29-jarige Australiër zat niet in de Tour-selectie van EF Education-Nippo, dus koos hij ervoor om de tocht door Frankrijk in zijn eentje te maken. Op 26 juni begon Morton aan zijn avontuur, vanochtend kwam de verlossing in Parijs.

Tentje

Morton - die nog nooit de ‘echte’ Tour reed, vorig jaar 111de werd in de Giro en wel enkele etappezeges in de Ronde van Utah op zijn erelijst heeft - reed alle 21 ritten die het Tourpeloton ook voor de wielen kreeg of nog krijgt geschoven. Tot daar de vergelijking. Want waar Pogacar en co. kunnen rekenen op een heel team, was de Australiër volledig op zichzelf aangewezen. Geen teamgenoten, geen volgwagen, geen mecanicien, geen kok, geen masseur. Op zijn best een wielertoerist die Morton enkele kilometers vergezelde.

De avonturier stond met een gasbrandertje zelf in voor eten en drank, dat hij kocht in de lokale winkeltjes. Verder zeulde hij een zak met wat kledij en een tandenborstel mee. ‘s Nachts sliep hij in een piepklein tentje.

Wat alles nog indrukwekkender maakt: terwijl de anderen de bus of het vliegtuig opstappen, overbrugde hij ook de verplaatsingen tussen de verschillende start- en aankomstplaatsen met de fiets. Daardoor reed hij 5.510 kilometer en niet de 3.383 van het peloton. Dat betekende 18 lange dagen ofwel 220 uur op de fiets, goed voor liefst 65.500 hoogtemeters.

Everesting

Waarom, zou je denken...Ten eerste daagt Morton zichzelf graag uit. Zo was hij tot vorig jaar recordhouder ‘Everesting’ - dat is zo snel mogelijk op één en dezelfde klim de 8.848 hoogtemeters van de Mount Everest bereiken. Verder is hij een vaste klant op ultraraces en gravelwedstrijden.

Maar met ‘The Alt Tour’, zoals hij zijn alternatieve Ronde van Frankrijk noemde, wil hij ook een eerbetoon brengen aan de begindagen van de grootste rittenkoers op aarde. Toen alle renners nog zelf hun lekke band moesten vervangen en ritten van 400 kilometer geen uitzondering waren. ,,Fietsen was toen echt opwindend.”

Morton doet het ook om anderen te helpen. Tijdens zijn avontuur kon iedereen doneren aan World Bicycle Relief, een non-profitorganisatie die arme gezinnen in derdewereldlanden een fiets geeft zodat ze daarmee water kunnen halen of hun kinderen naar school kunnen sturen. Intussen staat de teller op 367.000 dollar (310.000 euro), goed voor duizenden fietsen.

Birkenstocks

Opmerkelijk: Morton kwam op groene Birkenstocks aan in Parijs. Al na enkele dagen kreeg de Australiër last van kniepijn door verkeerd afgestelde schoenplaatjes. Hij ruilde de klikpedalen in voor gewone pedalen en besloot over te schakelen op sandalen als schoeisel. De kniepijn verdween als sneeuw voor de zon en hoewel het een atypische rijstijl was, boette Morton niet aan snelheid in. Franse cols beklimmen op sandalen, het is wat. ,,Maar ik geniet hier echt van”, schreef hij op Instagram.

,,,Dit wordt de meest veeleisende tocht uit mijn leven”, vertelde Morton vlak voordat hij aan zijn eerste kilometers begon. Vanochtend om 05:30 uur arriveerde hij dan eindelijk in Parijs, waar sympathisanten en pers hem op stonden te wachten.

