Opnieuw succes voor Alpecin-Fenix: ‘Mooiste dag van mijn carrière’

,,Ik leef een droom", zei Merlier kort na zijn sprintzege, waarbij onder meer Peter Sagan en Caleb Ewan nog hard onderuit gingen in de laatste bocht. ,,Na de Giro was ik al dolblij, maar in de Tour winnen is helemaal geweldig. Ik kan het niet geloven", zei Merlier, die dankbaar was voor de hulp van zijn teamgenoot Van der Poel. Hij behield de gele trui en blijft de leider in het algemeen klassement.



,,Haha ja, de gele trui heeft mij afgezet in de sprint. Mathieu is een geweldenaar en kan alles, ook dit. Jasper Philipsen nam het daarna van Mathieu over en toen moest ik het afmaken in de laatste 150 meter. Natuurlijk is dit het mooiste moment in mijn carrière tot nu toe. Ik ga hier zeker van genieten.”



Merlier won op 9 mei al voor het eerst een etappe in een grote ronde. Hij was toen de sterkste in de sprint in de tweede etappe van de Giro d’Italia, van Stupinigi naar Novara.