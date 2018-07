Pauwels verlaat Tour met elleboogbreuk

Spanning neemt toe in BD Lezerstour

21 juli Jasper Stuyven hield in de veertiende etappe net niet tot het einde stand. In de slotklim naar Mende vloog Omar Fraile de Belg voorbij om uiteindelijk op het vliegveld als eerste over de streep te komen. Stuyven werd ook nog gepasseerd door Julian Alaphilippe. In de BD Lezerstour hield Tilburger Peter van Rijen wel tot het einde stand.