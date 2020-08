Perez verovert bolletjestrui, maar moet vervolgens opgeven

Geëmotio­neer­de Alaphilip­pe sprint in Nice naar ritwinst en gele trui, Mollema zesde

30 augustus Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe in de Tour de France gewonnen. De Fransman van Deceuninck-Quick Step was in een sprint sneller dan zijn vluchtgenoten Marc Hirschi en Adam Yates en droeg zijn overwinning op aan zijn onlangs overleden vader.