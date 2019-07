Pinot uit op revanche: ‘In 2020 sta ik zeker aan de start’

Pinot toonde zich vorige week in de Pyreneeën de beste klimmer. Hij stelde zich daarmee kandidaat voor de eindzege in de Tour. Pinot moest vrijdag in de hectische Alpenrit naar Tignes echter al vroeg opgeven. De Fransman bleek een spier in zijn linkerbovenbeen te hebben gescheurd. Ondanks intensieve behandelingen kon Pinot geen kracht zetten. Zelfs lopen ging moeizaam, bleek uit beelden die de Franse televisie vrijdagavond vrijgaf.



Pinot werd de hele Tour op de voet gevolgd door France TV en dus was al enkele dagen eerder geregistreerd dat de kopman van Groupama-FDJ ergens last van had. Om de concurrentie niet wijzer te maken, besloot France TV die beelden echter pas uit te zenden toen Pinot uit de Tour was gestapt. ,,Ik verlaat de Tour vol tranen en met mooie herinneringen in mijn hoofd", aldus de Fransman. Pinot overwoog in eerste instantie volgend jaar de Giro en de Vuelta te rijden, maar hij wil nu graag toch weer de Tour de France doen.