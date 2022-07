Podcast | Etappe 1 de Terugblik: 'Bij Jumbo-Visma zullen ze niet tevreden zijn'

Van Poppel kan niet in voetsporen van vader treden: ‘Er zat meer in’

Voor Danny van Poppel was het een rare Tour de France. De Nederlandse sprinter kreeg openlijk kritiek te verwerken van zijn ploegbaas Hilaire Van der Schueren en slaagde er niet in om mee te sprinten om een ritzege. Zondag finishte hij op de Champs-Élysées als zesde. ,,Maar er zat meer in", zei Van Poppel na afloop.

