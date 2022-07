Podcast | Etappe 16 de Terugblik: ‘Je kon het kippenvel zien in de hemel'

Danny van Poppel is geen sprinter meer, maar wel gelukkig: ‘Ik wilde er bijna mee stoppen’

Het had weinig gescheeld of Danny van Poppel (28) was wielrenner af. Hij hervond zijn geluk op de fiets en rijdt in de Tour voor een topploeg. In de sprint in Carcassonne werd hij vijfde en beste Nederlander. Van Poppel vertelt.

18 juli