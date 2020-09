Podcast | Etappe 16: 'Ik kijk in de eerste plaats naar de heer E. Bernal’

Podcast Podcast | Etappe 14: 'Vieze stad wel, dat Lyon'

12 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag is het voor de helft van het peloton de laatste kans als ze willen rijden voor een ritzege. We rijden 194 kilometer naar Lyon en onderweg komen de renners vijf klimmetjes tegen, waarvan twee beklimmingen in de laatste 10 kilometer van de etappe.