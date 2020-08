Podcast | Etappe 3: ‘Franse koffie is net asbest’

Zeeman: Als je vandaag een slechte dag hebt, verlies je het klassement

30 augustus Het is nog maar de tweede dag in de Tour de France, maar toch staat er al een belangrijke etappe op het programma. Met twee lange beklimmingen van de eerste categorie kunnen de klassementsrenners zich niet meer verschuilen. ,,Het doel voor vandaag is om Primoz Roglic en Tom Dumoulin erdoor te krijgen”, blikt ploegleider Merijn Zeeman vooruit.