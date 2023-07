Podcast In Het Wiel | Terugblik etappe 12: ‘De Mathieu van der Poel van dit jaar is wel echt een verandering’

Met video Strijdlus­ti­ge Mathieu van der Poel creëerde speelruim­te in de Tour de France: ‘Was mijn enige kans’

Mathieu van der Poel cijfert zich in deze 110de Tour de France vooral weg voor ploeggenoot Jasper Philipsen, maar vandaag kon de Nederlander eindelijk voor eigen kansen gaan. Ondanks dat hij nog niet helemaal 100 procent is na ziekte, kwam hij wel in de buurt van een etappezege. ,,Ik heb alles of niets gespeeld.”