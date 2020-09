Poels kan bergop voorlopig niet veel: ‘Hopen dat het elke dag beter gaat’

Poels kon dinsdag in de bergrit naar Orcières-Merlette al snel het tempo van de favorieten niet volgen en koos voor een plaats in de ‘bus’, de plek waar de mindere klimmers samenwerken om op tijd binnen te komen . “Tja, wat kan ik zeggen. Mijn longen zijn niet helemaal lekker. Ik kreeg last van kortademigheid toen het ‘volle bak’ ging bergop en dan begint het ook aan mijn rib achter mijn rug te steken. Dus ja, dat is niet optimaal, maar ik heb al erger meegemaakt in mijn carrière.”