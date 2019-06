Poels met Limburgse vlag gepresenteerd voor Tour-ploeg Ineos

Alaphilip­pe en Viviani blikvan­gers Deceuninck, Gilbert blijft thuis

26 juni Julian Alaphilippe en Elia Viviani zijn de blikvangers van de Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step in de komende Tour de France. De Spanjaard Enric Mas maakt zijn debuut en is de renner voor het algemeen klassement. Philippe Gilbert ontbreekt in de Tour-ploeg.