Poels net als Rooks en Theunisse met de bollen in Parijs? ‘Ik ga er keihard voor vechten’

Door Daniël Dwarswaard



De Tour is op dag zestien en Wout Poels vertrekt in de bollentrui. De laatste Nederlander die zo ver in de Tour de France het legendarische shirt droeg, was Gert-Jan Theunisse in 1989. Hij hield het vol tot Parijs en volgde Steven Rooks op die een jaar eerder de bolletjestrui won. Theunisse en Rooks, de twee Nederlanders die de eer hadden om in Parijs met de bolletjestrui op het podium te staan.