Pogacar maakt strijdplan voor slotweek: ‘Het is nog niet voorbij’

Pogacar gaf toe dat de Tour voor hem vooralsnog boven verwachting verloopt. ,,Nee, ik dacht bij de start in Nice niet dat ik hier vandaag met twee ritzeges, de tweede plaats in het klassement en de witte trui om de schouders zou zitten”, erkende hij. ,,Natuurlijk, ik wist dat mijn conditie goed was, maar dat ik hier zo goed zou scoren, had ik zelf ook niet verwacht”, aldus de grootste bedreiger voor de eindwinst van Roglic na het zware tijdverlies van de Colombiaan Egan Bernal gisteren op de Grand Colombier.

Of Pogacar stilaan van de gele trui droomt? ,,Dromen doet iedereen, maar deze Primoz Roglic is heel goed. Als je ziet hoe sterk hij koerst, hoe zijn team de dingen onder controle heeft, dan besef ik wel dat hij moeilijk te verslaan is. Hij koerst op een heel hoog niveau. Hij lijkt op dit moment onklopbaar, onstopbaar zelfs, maar gisteren kraakte Bernal, misschien doe ik dat ook wel op een dag, of Primoz. De Tour duurt drie weken, er kan nog van alles gebeuren de komende dagen.”

Wil de jonge Sloveen zijn landgenoot verslaan, dan moet hij in de aanval gaan, want Roglic lijkt over de betere kansen te beschikken in de tijdrit op zaterdag naar La Planches des Belles Filles. ,,Ik ga hier niet de teamtactiek uit de doeken doen, dat moet een verrassing blijven. Maar ik weet dat ik zal moeten aanvallen, de strijd om het geel is nog niet voorbij. Als ik me goed voel, dan ga ik er voor knokken. Of ik al een slechte dag had in deze Tour? Ja toch wel, de twee dagen na de eerste rustdag voelde ik me niet al te best, maar daarna ging het weer beter. Dat heb ik ook laten zien in de bergritten.”