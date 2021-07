Pogacar over verdachtmakingen: ‘Drie dopingcontroles op één dag, genoeg om ongelijk te bewijzen’

Schijnbaar onbezorgd begint Tadej Pogacar aan week twee in de Tour. Op de rustdag doorstond de leider in de Tour de France een persconferentie waarin de vragen zorgvuldig werden geselecteerd. Ten behoeve van de twijfelaars antwoordde Pogacar dit: ,,Ik heb zondag drie dopingcontroles gekregen. Dat is genoeg om hun ongelijk te bewijzen.”

Zijn voorsprong op Ben O’Connor, de voorlopige nummer twee in de stand, bedraagt 2:01. Rigoberto Uran, Richard Carapaz, Enric Mas of nog Wilco Kelderman volgen al op ruim vijf minuten. Sportief heeft Tadej Pogacar zijn zaakjes onder controle.

Hij geeft toe dat hij een beetje van het geluk is gediend. ,,De eerste dagen zijn erg moeilijk geweest. Veel renners zijn gevallen en het kost heel veel energie om daarvan te herstellen. Ik ben daar min of meer ongeschonden doorheen gekomen. Op dag één heb ik één kleine val gemaakt. Dat heeft me niet gehinderd.”

Jumbo-Visma, de ploeg van zijn vriend, uitdager en landgenoot Primoz Roglic, kreeg harde klappen. Gesink was weg op dag drie, Roglic viel op die dag en kwam gisteren niet meer aan de start van de negende etappe.

Volledig scherm © ANP

Bij UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, ging Mark Hirschi hard neer. Hirschi had een schouder uit de kom, maar koerst verder. ,,Hij is gemotiveerd en ik kan op hem rekenen”, zei Pogacar.

Zijn team wordt wel eens de achilleshiel van Tadej Pogacar genoemd. Daar is de geletruidrager het niet mee eens. ,,Ik vind dat mijn team een van de sterkste is in de hele Tour. Vrijdag reed iedereen fenomenaal. Zaterdag waren we gemotiveerd om ons te bewijzen, hoe sterk we zijn en dat we koers kunnen controleren. Dat is fantastisch gegaan.”

En dus gaat Tadej Pogacar ook deze week verder met waar hij vorige week mee begonnen is. Hij tracht de Tour te winnen en vooral: hij wil bewijzen dat zijn eindwinst vorig jaar niet zomaar het succes van één dag was, de dag waarop hij op weg naar La Planche des Belles Filles een onwaarschijnlijke tijdrit reed en Primoz Roglic alsnog uit de gele trui fietste. ,,Dat is mijn grootste motivatie. Ik was vorig jaar een hele Tour goed. Ik wil ook dit jaar de hele race goed zijn en bewijzen wat ik kan.”

Na negen dagen is Pogacar winnaar van de tijdrit (woensdag), pleegde hij een coup in Le Grand Bornand (zaterdag) en voegde hij in Tignes (zondag) nog wat toe aan zijn voorsprong die nu al erg comfortabel is. ,,Le Grand Bornand was ongetwijfeld mijn beste dag tot nu. Ik voelde me erg goed en het weer was zoals ik dat het liefst heb. Het was nat, maar niet super koud. Niet zoals zondag. Zondag was heel koud. Ik denk dat iedereen zondag heeft afgezien. Ik ook.”

Volledig scherm © ANP

Als de Tour nog spannend moet worden, dan zal Pogacar een terugval moeten krijgen. De Sloveen zegt er niet bang voor te zijn. ,,Ik heb al veel coaches gehad. En nog voor ik 17 was en ik bij de junioren reed, zeiden ze allemaal dat ik in staat ben om elke dag dezelfde prestatie te leveren. Ik geloofde dat pas toen ik junior werd en ik mijn eerste rittenkoersen reed. Ik hield er meteen van. In rittenkoersen voel ik mij altijd op mijn best.”

De persverantwoordelijke bleef vandaag ver weg van de verdachtmakingen die stilaan rond de naam van Tadej Pogacar zweven. Pogacar zei dat hij het ongelijk wil bewijzen van wie niet in hem gelooft. Drie dopingcontroles op één dag, zoals zondag, moeten volstaan, vindt hij.