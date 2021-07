Pogacar straalt op Col du Portet: ‘Jonas en ik werkten goed samen, maar ik had drive voor dubbelslag’

Pogacar staat in het algemeen klassement liefst 5 minuten en 39 seconden voor op Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), de verrassende nummer twee in deze Tour. Richard Carapaz staat derde in het algemeen klassement op 5 minuten en 43 seconden van Pogacar. Vorig jaar won Pogacar de Tour ook al. Toen deed hij dat met 59 seconden voorsprong op zijn landgenoot Primoz Roglic, nadat hij op de voorlaatste dag in de individuele tijdrit liefst 1 minuut en 56 seconden pakte op de kopman van Jumbo-Visma.



Met twee zware ritten in de Pyreneeën, vandaag en morgen, was er bij de achtervolgers in het klassement vanochtend nog de hoop dat Pogacar nog te verslaan was. Dat zal na vandaag helemaal verdwenen zijn, waarmee het in de slotdagen van de Tour nog slechts strijden om de tweede plaats is.



Tien minuutjes na zijn zege op de top van de Col du Portet, waar hij Vingegaard klopte in de sprint, zat Pogacar al met een grote grijns uit te trappen op 2100 meter hoogte. ,,Het team heeft keihard gewerkt voor mij en ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Ik wilde eerst alleen mijn gele trui goed verdedigen, maar merkte in de laatste kilometers dat ik nog genoeg energie en kracht had om voor de dubbel te gaan. Richard Carapaz wilde er vandoor gaan, maar Jonas en ik werkten goed samen en gingen met z'n tweeën naar de finish. In de laatste vijftig meter bleek ik de sterkste. Jonas probeerde er ook voor te gaan, maar ik had gelukkig de drive en kracht om ook nog de etappe te winnen.”