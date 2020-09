Porte wordt vader tijdens de Tour: ‘Het mooiste geschenk wacht op me in Parijs’

Poels kan bergop voorlopig niet veel: ‘Hopen dat het elke dag beter gaat’

2 september Wout Poels liep bij een valpartij in de openingsrit van de Tour de France een scheurtje op in zijn rib en twee blauwe plekken op zijn longen. Sindsdien vecht de renner van Bahrain-McLaren tegen de pijn en heeft hij moeite met ademen als het bergop gaat. ,,Ik moet positief blijven en hopen dat het wel zal verbeteren”, zei Poels voor de start van de vijfde etappe in Gap.