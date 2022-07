Rit 17 Tour de France | Tweede dag in Pyreneeën belooft spektakel bij favorieten

Tadej Pogacar heeft zich nog altijd niet neergelegd bij een nederlaag en lijkt dat voorlopig ook niet van plan. Gisteren bleef het Jumbo-Visma-bastion moeiteloos overeind, maar vandaag is het parkoers net weer een tandje slopender. De druk op Jonas Vingegaard neemt zodoende elke dag toe. Hij zou niet de eerste geletruidrager zijn die bezwijkt in een Pyreneeënrit als deze.



Het peloton vertrekt dadelijk om 13.15 uur en omstreeks 16.50 uur wordt de winnaar in Peyragudes verwacht. Na een vlakke openingsfase vormt de Col d’Aspin het eerste obstakel: 12 kilometer aan 6,5 procent stijging. Via de Hourquette (8,2 kilometer aan 5,1 procent) en de Val Louron-Azet (10,7 kilometer aan 6,8 procent) komen de renners uit bij de steile slotklim: 8 kilometer aan 7,8 procent.



Kortom, niet direct terrein waarop avonturiers veel kans maken, daarvoor zijn de belangen bij de favorieten waarschijnlijk te groot. De jacht op een plek in de vroege vlucht zal desalniettemin fel zijn. Nederland is als wielerland de afgelopen jaren verwend, maar qua landgenoten in kopgroepen wil het deze Tour nog niet zo vlotten. Zou Bauke Mollema de juiste benen gevonden hebben?