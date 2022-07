Rit 21 Tour de France | Slotetappe naar Parijs met finish in de avonduren

Drie weken Tour zitten erop. Jumbo-Visma grist zo ongeveer alle prijzen mee. Jonas Vingegaard wordt vandaag gehuldigd als Tourwinnaar, terwijl de Deen daarnaast ook de bollentrui krijgt omgehangen. Wout van Aert neemt groen mee naar België en is ook nog bekroond als strijdlustigste renner. Alleen het wit (Tadej Pogacar) en het ploegenklassement (Ineos) zijn niet voor de geel-zwarte formatie.



De hoofdprijzen mogen dan vergeven zijn, deze Ronde van Frankrijk wacht nog wel op een winnaar van de 21ste etappe. De slotrit naar de Champs-Élysées gaat, zoals de laatste jaren gebruikelijk, relatief laat van start. Om 16.30 uur zetten de renners zich in beweging en iets voor 19.30 uur, wanneer het prachtig begint te schemeren in de straten van Parijs, wordt de finish verwacht.



Uiteraard zullen vluchters weer hun kans wagen op het parkoers door de Franse hoofdstad, maar ze lijken bij voorbaat kansloos. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen mogen zichzelf proberen te belonen na hun beulswerk in de bergen. Of gaat een derde hond ermee vandoor? Jumbo-Visma heeft zes ritzeges in de tas en Wout van Aert in de gelederen. Zou de honger al gestild zijn?