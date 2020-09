Ritwinnaar Roglic voelt zich elke dag sterker worden in Tour

Dumoulin klampt aan op slotklim: ‘Ik was niet goed vandaag’

19:09 Tom Dumoulin moest in de eerste echte beproeving van deze Tour de France alle zeilen bijzetten om in dezelfde groep als winnaar en ploeggenoot Primoz Roglic over de streep te komen. Dat lukte, al had de Nederlander meer verwacht van zichzelf. ,,Ik weet niet, ik was gewoon niet goed.”