Roglic blijft liever mysterieus

Primoz Roglic heerste dit voorjaar in rittenkoersen van ongeveer een week. Maar kan hij het ook in de Tour, of heeft hij hier geen klassementsambities? De Sloveen houdt zijn kaarten strak tegen zijn borst.

Door Pim Bijl

In de Ronde van Baskenland en de Ronde van Romandië versloeg Primoz Roglic dit seizoen mannen als Mikel Landa, Nairo Quintana, Richie Porte en Daniel Martin. Voor hen is het allang geen vraag meer: zij gaan vol voor een plaats in de top van het algemeen klassement. En Roglic? Die haalt zijn schouders op. ,,We zullen het zien.''

Waar zijn Lotto-Jumbo-ploegmaten Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk al maanden bezig zijn met hun doelen voor deze Tour - nieuw sprintsucces, een goed klassement in de Tour – blijft Roglic liever mysterieus. In staccato: ,,Mijn doel? Drie weken geconcentreerd blijven. Mijn ogen openhouden. En leren.”

Hij houdt zijn kaarten dus tegen de borst, maar wie goed luistert naar de 28-jarige Sloveense groeibriljant denkt toch stiekeme klassementsaspiraties te ontdekken. ,,Het zou kunnen. Eerst moeten we veilig bij de Alpen en de Pyreneeën aankomen en daarna kan alles gebeuren. Dan zal blijken of het mogelijk is, of dat ik net als vorig jaar voor een ritzege ga of voor de bolletjestrui.”