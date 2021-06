Roglic haalt opgelucht adem: ‘Ik lig helemaal open, maar heb niks gebroken’

Roglic kwam met nog tien kilometer te gaan in de chaotische finale hard ten val. Samen met schaduwkopman Steven Kruijswijk, die zijn vinger moest hechten, moest hij in de achtervolging op het peloton. Uiteindelijk verloor Roglic meer dan een minuut op ritwinnaar Tim Merlier en moest hij ook iets minder dan een minuut toegeven op de eveneens gevallen Tadej Pogacar, zijn grootste concurrent.



,,Ik heb overal schaafwonden. Het was een erg slechte dag voor ons, maar het goede nieuws is dat we door kunnen gaan. We hebben met zijn allen keihard getraind om hier goed te zijn en dan verdien je het niet om op de grond te liggen. Het is nu zaak om de komende dagen goed door te komen, we blijven vechten.”