Roglic huilt, maar geeft niet op: ‘Uitrusten en nieuwe doelen maken’

Door Daniël Dwarswaard



Daar komt hij dan binnenlopen. Zwart shirt, zwarte pet. In een gymzaal aan de voet van de Planche des Belles Filles. Primoz Roglic heeft zojuist de kans van zijn leven verspeeld om de Tour de France te winnen. In de tijdrit wordt hij omver geblazen door zijn negen jaar jongere landgenoot Tadej Pogacar.



Hij heeft net gehuild, zegt Roglic. Alle stress, de teleurstelling, moet zijn lichaam uit. Het is hem niet aan te zien. Rustig en kalm analyseert hij wat er mis ging. Al is de conclusie niet heel ingewikkeld: niet genoeg power in de benen. Hij verontschuldigt zich richting zijn ploeggenoten die hem de afgelopen drie weken hebben bijgestaan. ,,Sorry, ik heb het niet expres gedaan.’’