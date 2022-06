Sagan en Latour voeren Team TotalEnergies aan in Tour

Latour (28) is de man voor in de bergen. De Franse klimmer won in 2016 een rit in de Vuelta en was in 2018 de beste jongere in de Tour. De rest van de ploeg bestaat uit de Franse renners Anthony Turgis, Alexis Vuillermoz en Mathieu Burgaudeau, de Italiaan Daniel Oss, Cristián Rodríguez uit Spanje en de Pool Maciej Bodnar.