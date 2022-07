Schouder uit kom bij Primoz Roglic na crash: ‘Toen heb ik hem teruggezet’

Met videoDe schouder van Primoz Roglic was uit de kom na zijn val in de vijfde etappe van de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma zette zijn schouder zelf terug. Daarvoor ging hij even op een stoeltje van een toeschouwer zitten.

Roglic smakte met nog dertig kilometer te gaan in de chaotische kasseienrit op het asfalt en verloor ruim twee minuten op landgenoot Tadej Pogacar, zijn grote concurrent in de strijd om de eindzege.

Het was sowieso geen topdag voor de Nederlandse ploeg. Nog voor de eerste kasseienstrook ging geletruidrager Wout van Aert tegen de grond. Op iets meer dan dertig kilometer van de finish kende Jonas Vingegaard, samen met Roglic kopman voor het algemeen klassement, materiaalpech. De Deen verloor echter maar dertien seconden op Pogacar. Het goede nieuws voor Jumbo-Visma was dat Van Aert in het bezit bleef van het geel.

Volledig scherm Primoz Roglic na zijn val. © ANP / EPA

,,Dat is niet het beste dat je kan overkomen", sprak Roglic na afloop van de etappe bij In Het Wiel over de schouder uit de kom. ,,Toen heb ik de schouder teruggezet.” Ploegleider Frans Maassen zag ook dat Jumbo-Visma een lastige dag kende in Noord-Frankrijk. ,,Op een gegeven moment zag het er echt slecht uit. Maar we hebben de schade denk ik nog kunnen beperken.”



Ploegleider Grischa Niermann was minder positief. ,,Een waardeloze dag, zo kan het ik kort en bondig samenvatten”, zei ploegleider Grischa Niermann bij de NOS. ,,Het begon al met Wout die viel net nadat hij was gaan pissen en terugkeerde in het peloton. Jonas werd richting finale van de koers van achteren aangereden en moest van fiets wisselen, maar dat ging niet vlekkeloos. Hij pakte de reservefiets van Nathan Van Hooydonck, maar die was veel te groot en daar kon hij niet op verder. Dus hij moest nogmaals van fiets wisselen.”

Van Aert: ‘Gevecht met mezelf’

Wout van Aert rekende er woensdag na de vijfde etappe van de Tour de France al niet meer op dat hij naar het podium moest om een nieuwe gele trui in ontvangst te nemen. De Belg van Jumbo-Visma was ontevreden over een in alle opzichten moeilijke dag. ,,Het was een gevecht met mezelf, de hele dag”, zei hij.



De zorgen begonnen al vroeg in de rit, waarin de geletruidrager zich opvallend ver had laten terugzakken in het peloton. ,,Ik zat niet graag voorin. Ik vond de wegen te gevaarlijk, smal soms en met veel obstakels.” Van Aert kwam ook nog ten val toen hij het achterwiel van ploeggenoot Steven Kruijswijk raakte. ,,Ik verloor het vertrouwen om me in de drukte te mengen. Daarmee heb ik de ploeg in de steek gelaten”, klonk het schuldbewust.

Volledig scherm Wout van Aert in de gele trui. © REUTERS

Toch was hij zeker nog van nut toen de voor hem rijdende Vingegaard lek reed en na twee fietswissels het contact met de groep klassementsmannen kwijt was. Van Aert bracht de Deen nog redelijk in de buurt van Pogacar. Van Aert: ,,Het was niet de dag waarop we gehoopt hadden. Gisteren vochten we aan kop van de wedstrijd, vandaag ver daar achter. Met Jonas ziet het er gelukkig nog goed uit voor het klassement.”



Na alle inspanningen lag er toch nog een nieuwe gele trui voor Van Aert klaar, een meevaller. ,,Morgen starten we in België, mooi dat ik ‘m nog een keer kan dragen.”

