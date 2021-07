Slechts zes renners staan onder Froome in het Tourklassement en ineens juichen de Fransen hem toe

Door Daan Hakkenberg



Het duurde tot etappe 13, maar op weg naar Carcassonne reed Chris Froome voor het eerst deze Tour de France vooraan. Niet in het geel met een verschroeiend tempo omhoog op een berg in de Alpen of Pyreneeën. Nee, het peloton was Nîmes nog maar net uit toen de Brit met nog 210 nagenoeg vlakke kilometers voor de wielen meesprong met een grote kopgroep. Froome moest nog wel even een echtpaar ontwijken, dat zich midden op de weg had geposteerd, maar het lukte. Zowaar een ‘Groupe Froome’ deze Tour. Al was het van korte duur, want een paar kilometer later was de vlucht onschadelijk gemaakt.