Spanning neemt toe in BD Lezerstour

Jasper Stuyven hield in de veertiende etappe net niet tot het einde stand. In de slotklim naar Mende vloog Omar Fraile de Belg voorbij om uiteindelijk op het vliegveld als eerste over de streep te komen. Stuyven werd ook nog gepasseerd door Julian Alaphilippe. In de BD Lezerstour hield Tilburger Peter van Rijen wel tot het einde stand.

Van Rijen had met Alaphilippe, Peter Sagan, Lilian Calmejane, Daryl Impey, Thomas De Gendt, Daniel Martinez en Gorka Izagirre zeven vluchters in zijn team zitten die uit de greep van het peloton bleven. Dat leverde samen met zijn andere gekozen renners 262 punten op en dat was voldoende om Martèl van Nieuwkuijk uit Diessen en Dick Wesseling uit Rosmalen achter zich te houden. Zij scoorden respectievelijk 257 en 255 punten en eindigde daarmee op de plaatsen twee en drie in het dagklassement.

In het algemeen klassement van de BD Lezerstour veranderde er na de veertiende etappe niets in de top drie van het klassement. Wel werd het spannender. Wim van Dijk uit Eerde mocht voor de achtste keer de gele leiderstrui aantrekken, maar de vraag is of het hem lukt om daar een negende aan toe te voegen. Achtervolger Max van Boxtel uit Sint-Michielsgestel heeft het gat bijna gedicht en zit inmiddels aan het wiel van Van Dijk. Het verschil tussen beiden is slechts drie punten. Bart Vogels uit Boekel staat op de derde plaats en heeft 26 punten achterstand op Van Dijk. Tilburger Teun Driessen klom van de achtste naar de vierde plaats in het algemeen klassement.