Sprinter Bol ziet met Tour-deelname droom uitkomen: ‘Onwerkelijk’

,,Het is het doel met hem te proberen een rit te winnen. Dat is al genoeg uitdaging voor mij, hem zo goed mogelijk af te zetten, want dat heb ik dit jaar in nog geen enkele wedstrijd moeten doen. Ik heb Michael wel al tijdens de Ronde van Vlaanderen moeten afzetten aan de voet van de Oude Kwaremont, en dat lukte goed. Dat is net zo hectisch als een massasprint."



,,Ik hoef dus niet te denken zoals Dylan Groenewegen, die met druk en verwachtingen heeft te maken", vervolgde Bol. ,,Dylan is een paar stappen verder dan ik. Misschien is hij wel de beste sprinter ter wereld, als het gaat om vlakke aankomsten. Ik heb geen druk, en van mij wordt ook niet verwacht dat ik een etappe win. De kans dat ik mezelf voorbijloop, is niet zo groot. Wat dat betreft ben ik typisch Noord-Hollands nuchter", aldus Bol, die in zijn eerste seizoen bij de elite al drie koersen op zijn naam wist te schrijven: een etappe in de Ronde van Californië, een rit in de Ronde van Noorwegen en Nokere Koerse.



