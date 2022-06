Taco van der Hoorn debuteert in de Tour

Cavendish door het stof na woe­de-uitbar­sting: ‘Ik heb een kort lontje als ik gestrest ben’

Topsprinter Mark Cavendish heeft zijn excuses aangeboden voor een woede-uitbarsting voor het begin van de negentiende etappe in Mourenx. Op videobeelden viel te zien dat de 36-jarige Brit tekeer gaat tegen een mecanicien van zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step. Hij was boos over de afstelling van zijn fiets en liet dat luid en duidelijk weten in het openbaar voordat hij de teambus indook.

17 juli