Teambaas Sky: VAR ook in het wielrennen

Door Pim Bijl



Brailsford zei het een dag nadat zijn eigen renner Gianni Moscon uit de Tour werd gezet. Op camerabeelden was te zien dat de Italiaan een klap uitdeelde aan Elie Gesbert.



,,We moedigen de beslissing aan en zijn heel teleurgesteld in Moscon”, vertelde Brailsford op de persconferentie van Sky. ,,Het is voor elke sport belangrijk om de regels te handhaven. Nu maken we af en toe gebruik van videobeelden, terwijl er in het wielrennen zoveel tv-beeld al beschikbaar is. Ik denk dat we nog meer gebruik kunnen maken van moderne technologieën als de VAR. Niet alleen bij dit incident, maar ook bij beslissingen bijvoorbeeld over renners die tijd verliezen door een gebeurtenis. Dat heeft daadwerkelijk een impact op de wedstrijd. Ik ben een fan van de VAR.”