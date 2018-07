Thomas: Ik verwacht het ergste en hoop op het beste

Verstegen pakt etappe op millimeter, Vugts rijdt weg in gele trui

26 juli Soms heb je van die dagen waarop alles nét meezit. Van die dagen waarop je je telefoon net niet laat vallen of je een wedstrijd in de slotseconde weet te winnen. Voor Kenny Verstegen was het zo’n dag in de achttiende etappe van de Tour de France. Met slechts één puntje verschil wist de Tilburger Louis Benetreu te kloppen. In de gele trui pakte Hans Vugts belangrijke punten op zijn concurrenten in de BD Lezerstour.