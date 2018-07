Tips voor je Tourploeg van Maarten Tjallingii

Wie verwacht jij voor de etappezeges?

,,Sagan gaat gewoon weer een paar etappes winnen. En ik hoop ook Nederlanders te zien. Groenewegen is echt doorgebroken tot de sprintkanonnen. Gaviria is een van zijn grootste concurrenten, Sagan natuurlijk en ook Matthews. Kittel heb ik niet in mijn ploeg opgenomen. Een risico, maar ik vind zijn vorm niet overtuigend. En ik hoop ook dat Mollema zijn klassementsambities overboord gooit, vervolgens in de derde week een rit pakt en zich terugpakt in het klassement. Dat is mooier dan volgen en achtste worden. Want podium rijden zit er denk ik niet in. Maar, Bauke, als je dit leest: laat je uitdagen en prove me wrong, dan sta ik te juichen bij de finish.



Ploeg Maarten Tjallingii: Chris Froome, Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, Roman Bardet, Rigoberto Uran, Adam Yates, Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Richie Porte, Bauke Mollema, Daniel Martin, Primoz Roglic, Peter Sagan, Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, André Greipel, Michael Matthews, Julian Alaphillipe, Greg van Avermaet, Warren Barguil en Lilian Calmejane.