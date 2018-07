Tips voor je Tourploeg van Steven Rooks

Dumoulin wel, na zijn tweede plaats in de Giro?

,,Dat hij voor het geel gaat, staat buiten kijf. Anders zou hij niet meedoen. De tussenperiode tussen de Giro en Tour is relatief lang, waardoor hij en Froome ook echt een kans maken. Aan de andere kant: vergeleken met de Tour was de Giro ontspannen. Ik heb daar geen massale valpartij gezien, die verwacht ik wel in de Tour. Als we Roubaix voorbij zijn, dan zal er al iets meer duidelijkheid zijn in het klassement, ook omdat er door de topploegen al verschillen gemaakt zullen worden in de ploegentijdrit."