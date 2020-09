Tony Martin, in het peloton de lijfwacht van Roglic

Door Daan Hakkenberg



Vier keer wereldkampioen tijdrijden, vijf ritzeges in de Tour de France, zelf ooit in de gele trui. Tony Martin (35) is vijftien jaar prof en maakte nagenoeg alles mee, maar hij reed nog nooit in een ploeg die een grote ronde won.



Natuurlijk, de afgelopen Vuelta-zege van Primoz Roglic komt ook op het conto van Martin. Maar toen Roglic vorig jaar op de Paseo del Prado in Madrid over de streep kwam en bij Jumbo-Visma het feest losbarstte, zat Martin wel thuis. Zwaargehavend met de hechtingen in zijn gezicht. Als gevolg van een val in de 19de etappe, drie dagen voor het slot in Madrid. Martin kon niet verder, zijn kamergenoot Roglic ontsprong bij zijn val ternauwernood de dans.