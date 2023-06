Tour de France 2023 | Bekijk hier het routeschema van de Ronde van Frankrijk

De Tour de France kent volgende maand voor het eerst sinds 1988 weer een aankomst op de Puy de Dôme. De gedoofde vulkaan in het Centraal-Massief wordt in het tweede weekeinde van de Tour beklommen. Het wordt de veertiende keer dat het Tourpeloton de 5,5 kilometer lange klim, met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,3 procent, aandoet. Bekijk hieronder alle deelnemers, het rittenschema en vanaf zaterdag alle uitslagen en klassementen.

Bekend was al dat de Tour komende zaterdag, op 1 juli om precies te zijn, begint met een rit over 185 kilometer met start en finish in Bilbao. Ook de tweede dag wordt gefietst in Spaans Baskenland, waarna op dag 3 koers wordt gezet naar Frankrijk. Kort voor de presentatie lekte bovendien uit dat op de voorlaatste dag ditmaal geen tijdrit wordt verreden, maar in plaats daarvan een zware bergrit in de Vogezen mogelijk beslissend is voor de eindzege.

De Tour, die slechts één tijdrit telt, eindigt op 23 juli, traditiegetrouw op de Champs-Élysées van Parijs. Dit jaar ging de eindzege naar Jonas Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma.

Tour de France in het kort

• Data: zaterdag 1 juli tot en met zondag 23 juli

• Aantal ritten: 21 ritten

• Totaal aantal kilometers: 3404

• Cols: 30 cols van 2e, 1e en buiten categorie

• Dak van de Tour: Col de la Loze (2.304 meter)

• Ritten: Acht bergritten, acht vlakke(re) etappes, vier heuvelachtige ritten en één (klim)tijdrit

• Aankomst bergop: 4 (Cauterets, Puy de Dôme, Grand Colombier en Saint-Gervais Mont-Blanc)

Na de start in Baskenland volgt de passage door de Pyreneeën met onder meer de beklimming van de befaamde Col du Tourmalet. Via Bordeaux, een van de plaatsen waar de sprinters aan hun trekken komen, wordt het Centraal-Massief bereikt waar de Puy de Dôme, normaal gesloten voor alle vormen van verkeer maar wel met een toeristentreintje bereikbaar, de herinnering aan oude tijden doet herleven. De Fransen Jacques Anquetil en Raymond Poulidor vochten er in 1964 een heroïsch duel uit, Eddy Merckx kreeg er in 1975 een klap van een toeschouwer. De Belg hield er klachten aan over die mogelijk zijn zesde Tourzege voorkwamen.

Alle selecties zijn inmiddels bekend. Hier vind je een overzicht van alle deelnemende ploegen met bijbehorende renners. Er doen in totaal veertien Nederlanders mee, vier meer dan vorig jaar.

In de Jura en Alpen gaan drie bergetappes de tweede rustdag vooraf. Meteen erna is een lastige individuele tijdrit, gevolgd door een bergrit naar Courchevel met 5100 hoogtemeters met onder meer de Col de la Loze. Vanaf de top van die hoogste berg van deze Tour (2304 meter) gaat het in dalende lijn naar de finish.

De rit op de voorlaatste dag eindigt na vijf cols in het skigebied Le Markstein in de Vogezen. Met slechts 22 tijdritkilometers zijn de klimmers in juli in het voordeel. ,,Maar je weet nooit hoe het verloopt. Je mikt op bepaalde scenario’s, maar soms loopt het helemaal anders”, zei koersdirecteur Christian Prudhomme.

Routeschema

• 1 juli, eerste etappe: Bilbao - Bilbao - 182 km

• 2 juli, tweede etappe: Vitoria-Gasteiz - San Sebastián - 209 km

• 3 juli, derde etappe: Amorebieta - Bayonne - 185 km

• 4 juli, vierde etappe: Dax - Nagaro - 182 km

• 5 juli, vijfde etappe: Pau - Laruns - 165 km

• 6 juli, zesde etappe: Tarbes - Cauterets Cambasque - 145 km

• 7 juli, zevende etappe: Mont-de-Marsan - Bordeaux - 170 km

• 8 juli, achtste etappe: Libourne - Limoges - 201 km

• 9 juli, negende etappe: Saint-Leonard-de-Noblat - Puy de Dôme - 184 km

• 10 juli: rustdag in Clermont-Ferrand

• 11 juli, tiende etappe: Vulcania - Issoire - 167 km

• 12 juli, elfde etappe: Clermont-Ferrand - Moulins - 180 km

• 13 juli, twaalfde etappe: Roanne - Belleville-en-Beaujolais - 169 km

• 14 juli, dertiende 13e etappe: Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier - 138 km

• 15 juli, veertiende etappe: Annemasse - Morzine - 152 km

• 16 juli, vijftiende etappe: Les Gets - Saint-Gervais Mont-Blanc - 180 km

• 17 juli: rustdag in Saint-Gervais Mont-Blanc

• 18 juli, zestiende etappe: Passy - Combloux - 22 km (individuele tijdrit)

• 19 juli, zeventiende etappe: Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel - 166 km

• 20 juli, achttiende etappe: Moûtiers – Bourg-en-Bresse - 186 km

• 21 juli, negentiende etappe: Moirans-en-Montagne - Poligny - 173 km

• 22 juli, twintigste etappe: Belfort - Le Markstein Fellering - 133 km

• 23 juli, eenentwintigste etappe: Saint-Quentin-en-Yvelines - Parijs - 115 km

De rituitslag

Alle klassementen

Alle ploegen en deelnemers

Volledig scherm Het parkoers van de Tour van 2023. © ANP / EPA

