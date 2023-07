Tour de France 2023 | Krijgen we dag na spektakelstuk een nieuw hoofdstuk in de wielergeschiedenis?

Weinig staat een massasprint in de weg, zou je zeggen als je een blik werpt op het parkoers van vandaag. Als om 13.30 uur de renners vanuit Mont-de-Marsan vertrekken is de tussensprint na 88 kilometer het enige moment om op te veren uit je luie stoel. De Côte de Béguey van vierde categorie is na 131 kilometer met een lengte van 1200 meter en stijgingspercentage van 4,4 procent een peulenschil in vergelijking met wat de renners de afgelopen twee dagen hebben moeten verteren.



Maar hoe fris zijn de mannen met rappe benen nog na een loodzware openingsweek? Fabio Jakobsen is verre van fit. De sprinter kwam dinsdag ten val. Voor hem stonden de twee Pyreneeënritten vooral in teken van overleven. Dat lukte, maar een dag later meedoen om de winst is te veel gevraagd. Voor Jasper Philipsen is het een ander verhaal. De Belg is de man in vorm en zal er alles aan willen doen om het in Bordeaux op een sprint uit te laten draaien.

Volledig scherm Het profiel van de zevende etappe. © AFP, ANP

Favorieten

Philipsen is de absolute topfavoriet. In de eerste twee sprintetappes kwam de concurrentie vooral van Caleb Ewan en Phil Bauhaus. Kunnen zij de Belg van een derde zege afhouden? Wout van Aert is in staat om zich ook van voren te mengen, maar bij hem is het de vraag hoe fris hij is na twee volle dagen in de aanval. Wat dat betreft hebben Mads Pedersen, Dylan Groenewegen en Biniam Girmay meer kans, al konden zij nog niet echt overtuigen.

Tour de France 2023

Nederlandse winnaars

Twaalf keer won er een Nederlander een Touretappe in Bordeaux. De laatste keer is alweer even geleden: Servais Knaven pakte in 2003 de winst door uit een kopgroep te demarreren. Rob Harmeling won op een soortgelijke manier in 1992 zijn enige rit in de Franse ronde. Krijgen we vandaag weer een aanvaller als winnaar, die optie behoort ook zeker tot de mogelijkheden, of sprint er zoals verwacht een rappe man naar de zege?



En luistert die dan héél toevallig naar de naam Mark Cavendish? Dertien jaar geleden sloeg hij ook al toe in Bordeaux. Bij een nieuwe zege schrijft de Brit direct een nieuwe hoofdstuk in de wielergeschiedenis, want dan heeft hij het record van meeste Tourzeges (35) ooit alleen in handen. Nu moet hij dit delen met Eddy Merckx.

Volledig scherm Profiel etappe 7 © ANP

De 7de etappe in de Tour de France in het kort:

• Type rit: vlak

• Afstand: 169,9 kilometer

• Start: 13.30 uur in Mont-de-Marsan

• Finish: tussen 17.07 en 17.27 uur in Bordeaux

