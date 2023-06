Tour de France 2023 | Pascal Eenkhoorn en Lars van den Berg maken debuut, derde deelname Danny van Poppel

De Australiër Caleb Ewan is de man voor de massasprints waarbij hij hulp krijgt van de Belgen Jasper De Buyst, Florian Vermeersch, Frederik Frison en de Italiaan Jacopo Guarnieri. ,,Caleb Ewan heeft al vijf ritzeges in de Tour achter zijn naam staan en wil dat aantal verder uitbreiden”, aldus Van de Wouwer. ,,De afgelopen twee jaar heeft hij veel pech gehad, net als dit voorjaar. Maar hij blijft één van de snelste renners van het peloton en hij is onze grootste troef voor een ritzege.” Eenkhoorn stapte afgelopen winter over van Jumbo-Visma, waarvoor hij vier jaar uitkwam, naar Lotto Dstny. ,,Pascal deed al heel wat ervaring op de afgelopen jaren en mag nu voor eigen kans gaan in de Tour”, zegt ploegleider Kurt Van de Wouwer. Eenkhoorn veroverde in de afgelopen Ronde van Zwitserland de bergtrui.

Groupama-FDJ met Lars van den Berg

Lars van den Berg mag namens Groupama-FDJ naar de Tour de France. De Nederlander zal vooral in dienst rijden van David Gaudu. De Fransman eindigde vorig jaar als vierde. Thibaut Pinot is de andere grote naam in de selectie. Hij is bezig aan zijn laatste seizoen als prof en werd dit jaar al vijfde in de Giro d’Italia.



Arnaud Démare ontbreekt, hij mag ook vertrekken bij Groupama-FDJ. Dat betekent ook dat sprintaantrekker Bram Welten er niet bij is. Kevin Geniets, Valentin Madouas, Oliver Le Gac, Quentin Pacher en tijdritspecialist Stefan Küng maken de selectie compleet. Van den Berg viel dit jaar wegens ziekte uit in de Giro, die hij in 2021 als 64ste beëindigde. Dat was zijn eerste grote ronde. Van den Berg is bezig aan zijn derde jaar in de hoofdmacht van het Franse team.