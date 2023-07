Tour de France 2023 | Podiumplek en bolletjestrui op het spel in laatste bergrit naar Le Markstein

Vanuit de start in Belfort moet er direct geklommen worden. Grote kans dat aanvallers die alles of niets willen spelen het hier op de Ballon d’Alsace al gaan proberen, want na het bereiken van de top van de 11,5 kilometer lange klim (gemiddeld 5,3 procent) is het nog ‘maar’ 109 kilometer naar de finishlijn. Daarna gaat het via de Col de la Croix des Moinas, Col de Grosse Pierre en Col de la Schlucht richting de Petit Ballon, een 9,3 kilometer lange klim van eerste categorie met gemiddeld stijgingspercentage van 8,1 procent. De klim is minder bekend van naam, maar ongeveer net zo steil als de Alpe d’Huez.



De Col du Platzerwasel is daarna de laatste klim in deze Tour de France. Grote kans dat we een man-tegen-mangevecht krijgen, want de meeste knechten zijn dan al wel opgerookt. De 7,1 kilometer lange klim is gemiddeld 8,4 procent steil en kent op 7,5 kilometer van de meet de top. Daarna loopt de weg nog ietsje op en is het de laatste vier kilometer vlak op een plateau richting de finish in Le Markstein, de plek waar Annemiek van Vleuten vorig jaar in de Tour de France Femmes won.