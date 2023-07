Tour de France 2023 | Sprinten op het circuit van Nogaro, wie heeft de meeste pk's in zijn benen?

Eindelijk geen zware heuveletappe, zullen de sprinters denken. Na twee dagen klimmen en klauteren in het Baskenland en een halve sprintetappe met alsnog veel hoogtemeters op maandag is het dinsdag eindelijk écht tijd voor een vlakke Touretappe. Voor bergkoning Neilson Powless wordt het een rustig dagje, want tot de Côte de Dému op 27 kilometer van het einde zijn er geen bergpunten te verdienen. Als Powless 'gewoon’ de finish haalt, mag hij ongeacht de uitslag op die klim weer een nieuwe bolletjestrui in ontvangst nemen.



Het meest noemenswaardige in de vierde Touretappe is een tussensprint na 93,6 kilometer. Meest voor de hand liggende scenario is een kopgroep van drie of vier man met vooral renners uit kleinere of Franse ploegen. Het peloton zal ze niet te veel voorsprong willen geven en de boel zo goed mogelijk controleren.