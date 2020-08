Tour de France start met kans op forse buien

Gevallen Buchmann hoeft geen streep te zetten door Tour de France

16 augustus Emanuel Buchmann hoeft zich na zijn val in het Critérium du Dauphiné geen zorgen te maken over zijn deelname aan de Tour de France. ,,Hij heeft wel kneuzingen en schaafwonden, maar op de röntgenfoto's die we hebben gekregen is niets te zien dat duidt op een breuk", zegt manager Ralf Denk van Bora-hansgrohe.