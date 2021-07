Tour kort | Pogacar: 'Het gaat zwaar worden’, Mollema over de bolletjestrui

Dit zijn de bijzondere Tourstatis­tie­ken van recordja­ger Mark Cavendish

9 juli Mark Cavendish (36) heeft het rittenrecord van Eddy Merckx, 34 etappezeges in de Tour de France, vandaag geëvenaard. Opnieuw was hij in de massasprint de allersnelste. Voor een goed overzicht is hier: Cav in cijfers.