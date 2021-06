Tour kort | Renners maken de schade op na chaotische openingsrit

Eindstand Wielerspel: John van Dun trekt geel over de streep, dagzege voor Geralt Somsen

20 september De 21ste en laatste etappe in de Tour de France is een prooi geworden voor groenetruidrager Sam Bennett. De Ier van Deceuninck-Quick Step was in de massasprint op de Champs-Élysées de snelste, voor wereldkampioen Mads Pedersen. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet meer in gevaar, waardoor de 21-jarige Sloveen bij zijn debuut de Tour wint.