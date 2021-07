Tour Podcast | ‘Mohoric deed een Lance-je’

Kelderman valt op zijn gezicht, maar voelt dat de benen goed zijn: ‘Blijven vechten voor betere positie’

14 juli Met bloed op zijn kin en op zijn linkerknie komt Wilco Kelderman uitgeteld over de finish bovenop de Col du Portet. Het zijn de sporen van een valpartij in de laatste afdaling van de Col de Val Louron. Kelderman wordt zesde in de zware bergrit door de Pyreneeën en staat ook zesde in het klassement. ,,Ik blijf vechten voor een betere positie.’’