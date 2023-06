Tour Wielerspel-tips van Thijs Zonneveld: ‘Veel ritzeges voor klimmers die niet voor het klassement gaan’

Alle renners zijn bekend en Tour de France begint bijna. Dus zijn er nog maar een paar dagen over om het Tour Wielerspel in te vullen. Welke wielrenners kunnen niet ontbreken in jouw team? Thijs Zonneveld geeft tips.

Het algemeen klassement

Thijs Zonneveld: ,,Als ik puur aan het Tour Wielerspel denk, denk ik niet dat je aan het begin van de Tour de France gaat merken dat Tadej Pogacar er een tijdje uit gelegen heeft. Ik denk dat hij super indrukwekkende dingen gaat laten zien in het openingsweekend in het Baskenland. Jumbo-Visma denkt wel dat hij kwetsbaarder is op de langere klimmen. En dat is logisch, want als je een tijdje minder kunt trainen word je als eerst zwakker in de dingen waar je al minder goed in was.

,,In de vijfde en zesde rit gaat Jumbo-Visma hem onder druk zetten. Ze willen er weer op dezelfde manier een harde koers van maken als vorig jaar. Valpartijen en ziektes uitgezonderd, zijn Pogacar en Jonas Vingegaard normaal gesproken zoveel beter dan de rest dat er niemand anders bij ze in de buurt gaat komen. Zeker niet in een Tour met zoveel klimwerk. Die twee moet je in je Tour Wielerspel hebben.

,,Daarachter denk ik dat Ben O’Connor van AG2R de grootste kans maakt om derde te worden. Die ploeg heeft normaal gesproken moeite om in de vlakke, eerste ritten van de Tour hun klassementsrenners van voren te houden, maar dat gaat nu anders zijn, omdat er vanaf het begin meteen veel wordt geklommen. Ook Jai Hindley van Bora-Hansgrohe is een goede kanshebber voor het podium. En ik wil Mattias Skjelmose nog noemen. Dat is een goede klimmer, die ook nog eens snel is. Hij gaat vaak van voren finishen.”

De sprinters

,,Er zijn vijf kansen voor de pure sprinters, 7,5 kansen voor de sprinters die ook goed kunnen klimmen. Voor de groene trui gaat het denk ik tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen. Van Aert zal van Jumbo-Visma ook regelmatig moeten meesprinten om te voorkomen dat Pogacar bonificatieseconden pakt, Philipsen is de meest allround sprinter van het peloton.

Ben jij de ultieme Tour de France-specialist? Speel dan gratis mee met het grootste Tour Wielerspel van Nederland. De 110de editie van de Ronde van Frankrijk gaat op zaterdag 1 juli van start in het Spaanse Bilbao en eindigt op 23 juli traditioneel in de Franse hoofdstad Parijs.

,,Mathieu van der Poel wil ik niet tippen voor de groene trui, maar wel voor de eerste gele trui. Verder is Fabio Jakobsen natuurlijk heel gevaarlijk in de pure sprints en is Bryan Coquard nog wel een interessante optie. Hij is snel, maar klimt ook echt goed. Dat is misschien een renner die niet iedereen in zijn Tour Wielerspel neemt.”

De strijd om de bolletjestrui en etappezeges

,,Deze Tour gaat heel veel ritoverwinningen opleveren voor wielrenners die goed kunnen klimmen, maar niet voor het klassement gaan. Jongens die écht goed kunnen klimmen en zich uit het klassement durven te laten wegzakken, krijgen later in de Tour superveel kansen. Denk aan mannen als Giulio Ciccone en Felix Gall. Guillaume Martin wil elk jaar een klassement rijden, maar doet dat wel door mee te schuiven in de ontsnappingen.

,,FDJ heeft meerdere wielrenners die dit goed kunnen. Valentin Madouas en Thibaut Pinot kunnen zomaar twee etappes of de bergtrui winnen. En INEOS heeft eigenlijk de slechtste Tour-ploeg in jaren, maar renners als Egan Bernal, Daniel Martinez en Tom Pidcock zijn voor ritwinst ineens heel gevaarlijk. Dat geldt ook voor Richard Carapaz van EF. De eerste ritten van de Tour zijn bovendien heel geschikt voor Julian Alaphilippe en het is ook wel interessant om Maxim Van Gils nog te noemen. Hij is een renner die in best veel ritten kansen gaat krijgen.”

Wielerkalender 2023

De Tour begint zaterdag, maar wanneer is het WK en op welke dag moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

