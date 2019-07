Tourbaas dankt renners voor hun durf: ‘Buitengewoon en onvergetelijk’

,,Deze Tour komt overeen met de eerste zes maanden van dit seizoen. We hebben hele mooie koersen gezien en een mooie Tour omdat we de coureurs hebben zien aanvallen. In de Tour met Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot en Egan Bernal, die van ver ging. En in het voorjaar bijvoorbeeld met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ik hoop dat hiermee een nieuwe manier van koersen is ingezet, vol aanvalslust en durf”, zei Prudhomme die, gevraagd naar het routeschema van volgend jaar, niet veel losliet. ,,Maar dit jaar zijn we meer dan ooit de hoogte ingegaan vanwege het honderdjarig bestaan van de Tour. Dat zal volgend jaar ietsje minder het geval zijn.”