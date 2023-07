Tourwinnaar Jonas Vingegaard wint criterium van Boxmeer na kraambezoek bij Wout van Aert

Rennersvak­bond boos over kort finishmo­ment Wout Poels: ‘Hoe moet hij het aan zijn zoon laten zien?’

Wout Poels boekte zondag een schitterende overwinning in de Tour de France, maar de tv-kijker kreeg daar helaas maar weinig van mee. De Franse regisseur focuste zich volledig op de strijd tussen klassementsrenners Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar en bracht alleen haastig de finish in beeld. Dat dit niet alleen in Nederland voor verontwaardiging zorgde, blijkt uit een tweetje van de voorzitter van de rennersvakbond (CPA).